Erwan EVEN

Technico-Commercial chez AVIPUR auprès des Entreprises et Collectivités de Chambéry a Annecy, je suis spécialisé en Assainissement , élimination des nuisibles et entretien de VMC.



Conseils sur les Entretiens et Maintenances de Réseaux d'Assainissement ( curage et pompage des réseaux d'évacuation ), Entretiens des ouvrages tels que des séparateurs d'hydrocarbures, puits perdus, bassins de rétention, cuves enterrées ou Aériennes ....etc + neutralisations de ses anciens ouvrages si besoin ( ex : neutralisation d une cuve FOD,GO ) avec ou sans démantèlement.

Collectes et Transports de Déchets Dangereux jusqu a l 'acheminement en Centre de Traitement agrée.( BISPA ou BSD de traçabilité Déchets )



Détection de nuisibles ( rats , souris, guêpes, fourmis, vers de bois ...etc ) et proposition de solution adaptée pour leurs éliminations .



Nettoyage des réseaux et des VMC ( brossage a l aide d un hérisson des réseaux et nettoyage complet de son extracteur afin d améliorer la circulation des réseaux d air )



Mes compétences :

Gestion portefeuille clients

Conquête et développement commercial

Autonomie sur le Terrain comme dans la gestion Adm