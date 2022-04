Erwan GOURCUFF

1/ Analyse financière, consolidation et reporting



- analyse des indicateurs de performances (EBITDA, Cash flow, CMO, Dettes) pour le compte de la direction générale

- uniformisation et coordination des processus de reporting et de consolidation

- définition et création des tableaux de bord

- formation des filiales



2/ Implémentation des systemes d'information financière(Essbase, HFM)



- définition du cahier des charges, encadrement des consultants et contrôle de l’avancée du projet

- paramétrage des outils (architecture et règles)

- maintenance et évolution des applications



3/ Gestion d'équipe



- coordination et répartition des tâches

- suivi des objectifs

- amélioration des process



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Distribution

Essbase

Grande distribution

HFM

Pétrochimie