Erwan GUEVEL

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Ingénieur ISEN - Lille (2004) et ayant travaillé 8 ans chez ArcelorMittal, j'ai intégré en 2013 la société OVH (3eme Hébergeur Web Mondial) pour démarrer un nouveau challenge très excitant ! Prendre en charge et développer leur nouveau Data-center basé à Gravelines (dans le Nord). Un des plus gros du monde à l'heure actuelle: capacité finale estimée à 400 000 serveurs... Des années de déploiement en perspective ! :-)



Mes compétences :

Ingéniérie

Réseaux

Amélioration continue

Informatique industrielle

Gestion de projet

Management

Electricité

Instrumentation