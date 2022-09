Olivier COPPIN

En poste depuis 2004, je suis journaliste multimedia - chargé des relations presse après avoir été journaliste pour le mensuel "Le Mag" (90 000 ex., 22 communes de l'agglomération dunkerquoise), le journal interne "Intercom" (2 500 ex) délivré aux agents communautaires, et le bimestriel "Côte d'Opale Magazine".

Depuis 2002, je suis également correspondant local de presse à la Voix du Nord (édition de Dunkerque), journal pour lequel j'ai écrit à ce jour plus de 2 500 articles, toutes rubriques confondues.



Enseignant-chercheur en sciences économiques de 1998 à 2003 à l'Université du Littoral, j'ai publié plusieurs articles scientifiques dans des revues soumis à comité de lecture et présenté mes travaux à différents colloques internationaux (Belgique, Suisse, Croatie,...) consacrés au thème du développement local dunkerquois (valeur ajoutée, trafic portuaire, tissu productif...).

Plusieurs d'entre eux ont fait l'objet de citations scientifiques internationales dont ceux consacrés notamment au concept de milieu innovateur (deux articles dont l'un classés au 1er rang mondial des moteurs de recherche avec un total de 61 citations internationales), à l'aménagement du territoire en France (2ème rang mondial des moteurs de recherche + 9 citations internationales), au développement durable (8 citations internationales) et au transport.

J'ai parallèlement dispensé des cours d'économie à des classes d'étudiants, allant du DEUG 1ère année au DESS, et participé à différents programmes et groupes de recherches qui m'ont amené à participer à des plateaux ou émissions télévisées.



Engagé dans le milieu associatif et sportif, j'ai traité les dossiers de demande de subventions de l'US Téteghem (club de football comptant 380 licenciés) auprès des instances fédérales et des collectivités territoriales, après avoir été responsable de la communication, des partenariats (institutionnels et privés) et financements (sponsoring, subventions) de 2003 à 2009 et de 2013 à 2015.



Mes compétences :

Communication

Enseignement supérieur et recherche

Journalisme

Presse

Économiste

Développement local

Innovation

Urbanisme

Relations Presse

Aménagement du territoire

Conférencier