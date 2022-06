Isabelle CAZAUNAU

Attachée à ce que chacun puisse se réaliser, j'ai mené un parcours professionnel autour de la relation humaine au travers d'un métier social, puis au travers de fonctions ressources humaines, et enfin sur des fonctions de management.

Aimant être à la création des structures, innover, j'ai exercé ces missions, dans des contextes de création de services, de réorganisation ou de conduite du changement.



Mon parcours s'est doublé d'un engagement bénévole au sein d'associations ou auprès de jeunes.



J'ai en effet, vocation à construire, ou à aider à construire, à permettre à chacun de trouver sa place, d'être autonome, de réaliser ses projets. Je mets mon énergie, mes compétences et talents au service d'autrui (individuel ou collectif) et au service d'actions concrètes.



Attachée au Dire, à la parole, j'ai naturellement assumé mes fonctions de responsable RH et de manager dans une logique de service client, et dans une posture de conseil.



Aujourd'hui, je concentre mon action, à la transmission :

- d'une énergie positive

- d'acquis d'un parcours accompli

- d'une capacité à anticiper et accompagner en toute sécurité les individus et les organisations aux changements et mutations que nous vivons.



J'ai une forte motivation à contribuer à ces changements pour que chacun puisse y trouver sa place.



Mes compétences :

Collectivités locales

Conseil

Formation professionnelle

Gestion de projet

Innovation

Pédagogie