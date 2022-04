Erwan HAUDEBOURG

A la suite de mon BTS Électronique, j'ai commencé par faire du test unitaire de cartes électroniques et du dépannage.



J'ai alors évolué vers un poste d'intégrateur, où j'ai été amené à intégrer des systèmes complets radio/téléphone de sécurité pour les aéroports de grande approche.

J'ai réalisé des missions d'installation, de recette, d'astreinte et de formation du produit aux clients/utilisateurs.



Puis pendant 5 ans, j'ai développé des logiciels embarqués en langage C. On m'a confié la réalisation de différents modules logiciels évolutifs du produit pour nos clients français et étrangers.



Je suis actuellement en prestation de service (IPSIS) et effectue des missions de développement de logiciel embarqué, d'IHM et de responsable technique dans la région ouest pour des groupes tels que: ZODIAC DATA SYSTEM (Télécom aéronautique) , TEAMCAST (Télévision numérique) et FAIVELEY (Transport ferroviaire).



Mes compétences :

CVI

Electronique

Intégration

LabWindows

Labwindows CVI

Maintenance