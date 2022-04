Erwan JOSSE

Titulaire d'un master en statistique appliquée, je travaille actuellement en tant que consultant décisionnelle au sein de la société de service numérique Business&Decision.



J'interviens principalement sur des problématiques de DataScience dans divers secteurs d'activités (Retail / Banque / Assurance / Industrie).



Les problématiques de ces projets sont également diversifiées, comme le recrutement de nouveaux clients ou la fidélisation, en passant par de la recommandation produit.



Ces projets sont souvent en liens avec les problématiques Big Data actuelles. De ce fait, j'ai également développé des connaissances sur la mise en place d'infrastructure et l'utilisation de ces nouveaux outils (HIVE, Impala, Spark, ...).



Je donne également des formations sur différents logiciels Open Source (R, Knime, ...), et des différentes méthodes statistiques (Forêt Aléatoire, AFM,...).



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par email : er.josse@gmail.com



Mes compétences :

Excel

SAS

Powerpoint

Map info

Microsoft Access

SPAD

Arcgis

R

risque management

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Word

Microsoft C-SHARP

Java

HTML

Cascading Style Sheets

Business Objects