Erwan KAUFFMANN

Résidant aux Pays-Bas, je travaille en tant que coordinateur commercial (Inside Sales) pour Neptunus Structures, acteur majeur de la construction de structures temporaires et semi-permanentes.

Je crée devis et contrats, j'assiste au quotidien l'équipe française et mes collègues internationaux, et je communique volontiers avec clients et fournisseurs.



Pour plus d'infos sur Neptunus Structures, je vous encourage à visiter le site internet français :

http://www.neptunus.fr



---



Je totalise 8 ans d'expérience dans les domaines suivants :

- accueil physique et téléphonique,

- gestion administrative et commerciale,

- tenue d'un espace de vente et du stock de marchandises,

- archivage et bureautique, traduction,

- rédaction d'articles, de flyers, de documents commerciaux.



Je suis titulaire d'un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, acquis en 2006 à l'IUT Louis Pasteur de Schiltigheim.

Je parle anglais et j'utilise les outils bureautiques au quotidien. J'apprécie un environnement de travail entouré de nouvelles technologies.



Mes compétences :

Administratif

Archivage électronique

Communication

Rédacteur

Vente

Accueil