Medhi BENTOUIL

Détenteur d'un douple diplôme de l'Ecole de Management de Normandie (ex ESC Le Havre)et de Macquarie University en Australie.



Je suis actuellement chargé d'étude géolocalisation au sein d'une SSII, EDIFRET.



Je suis en charge de projets de géolocalisation dans le secteur ferroviaire au sein d'une SSII. Véritable consultant au service du client, je supervise les aspects commerciales et fonctionnels du projet.



Ayant été à la tête de projets industriels lors de mon stage au sein d’un fournisseur automobile, j’ai pu entre autres créer un outil de gestion des encours de stock et mettre en place un « KANBAN » en production. Force de proposition et de conviction, ont été des qualités essentielles à la réussite de ce projet. J’ai pu notamment développer, lors de mon année de stage au sein d’une compagnie maritime, des capacités commerciales, un sens de l’organisation et un certain goût du travail en équipe.



Lors de mes différentes expériences professionnelles, j’ai pu aborder de nombreux domaines : la relation avec le client et la connaissance de leur satisfaction, l’élaboration de propositions commerciales, mais aussi les dimensions de la formation et de la prise en charge de réunions. Doté de bonnes qualités relationnelles, d’une capacité d’écoute, d’adaptabilité et d’une connaissance certaine du monde de la logistique, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.





Cordialement,



Bentouil Medhi



Mes compétences :

Consulting

Gestion de projet

Gestion de projet MOA

kaizen

Kanban

Knowledge Management

Lean

Lean Management

Logistique

Management

Manager

Microsoft Project

MOA

MRP

PMO

SAP

Supply chain

Supply Chain Management

Transport

Value Chain