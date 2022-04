Erwan LAUZE

Mon objectif est de développer mon savoir-faire dans le montage et le diagnostic de projet autour des enjeux environnementaux. Favoriser la concertation et un dialogue clair au sein d'une entreprise privée, publique ou d'une association. Enfin d'apporter ma contribution au domaine du développement durable pour qu'il soit en cohérence avec l'évolution du monde professionnel et avec la société de demain.



Mes compétences :

Expertise sur les questions environnementales

Compétences d’enquête

Maîtrise des techniques de recueil et de veille

Piloter des dispositifs de concertation

Compétences d’analyse et d’évaluation

Diagnostic et audit

Création de support et de contenu de communication

Communication responsable