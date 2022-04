Erwan LE BOHEC

Conseil en organisation et en accompagnement de projet.



Le résultat du projet est négocié avec vous : une organisation, un nouveau protocole, avec guide de mise en oeuvre et dispositif de formation et de transfert.



L’ensemble de l'étude depuis la conception/réflexion jusqu’à la réalisation du projet.



Un regard innovant avec un esprit d’analyse, d’observation et de critique constructive.



Un savoir-faire de management de projet : une équipe projet qui prend en charge l’organisation, la gestion, l’animation, la communication et la valorisation.



Une garantie de confidentialité si vous en faites la demande.



Une relation contractuelle : la convention établie définit les conditions de la relation.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Audit

Accompagnement de projet

Conseil

Formation

Gestion de projet

Ressources humaines

Coaching

Créativité et méthodologie

Management