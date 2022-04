Erwan LE CANDERFF

Titulaire d'un DUT en Gestion du Personnel et d'un DESS de Juriste en Droit du Travail, après quelques années d'expériences en tant que responsable Paie et responsable RH pour des Multinationales, la création de PAIE ET PERSONNEL, le 01 avril 1996, me permet d'apporter mes connaissances et mon expertise à des clients de taille et d'horizon très divers.



Mes compétences :

Paie

Droit du travail

Conseil RH

Formation continue

Programmes de formations personnalisés

Audit social

Externalisation de la paie