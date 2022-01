Pilote et garant du bon fonctionnement et de la rentabilité de l’entité, je suis acteur dans la définition et la réalisation des objectifs et des résultats de mes équipes. Ceci en mobilisant les ressources et les compétences pour la faire évoluer rapidement



Mes compétences :

Marketing

Ressources humaines

Vente

Management

Direction générale

Développement commercial