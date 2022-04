Erwan LE COQ

L'intérêt de ce centre de formation réside dans le fait de pouvoir mettre en pratique les compétences acquises en formation sur un vaste plateau pédagogique très bien équipé en matériel:



Le centre de formation ATIBAT vous propose un vaste choix de formation:



- Formation prévention des risques liés à l'amiante "Sous-section 3"

- Formation prévention des risques liés à l'amiante "Sous-section 4"

- Formation métrologie de chantier amiante

- Formation conception et vérification du bilan aéraulique de chantier

- Formation ADR 1.3

- Formation SST (sauveteur secouriste du travail) et amiante

- Formation INCENDIE

- Formation prévention des risques liés au Plomb

- Essai et test d'ajustement sur appareils de protection respiratoire



Mes compétences :

Formateur amiante

Conception de formation

Audit technique