Erwan LE PECQ

Mes 2 passions sont l'électricité et l'aéronautique. J'ai assouvi la première pendant 15 ans comme ingénieur en électrotechnique, dans les domaines de l'électricité et du bâtiment, notamment en bureaux d'études où j'ai construit un hôpital. J'ai ainsi une connaissance complète de l'électricité en bâtiment.

Aujourd'hui je vis pleinement la deuxième comme pilote de vol à voile à titre personnel et pilote de drone à titre professionnel.

Je propose d'utiliser le drone civil pour mener à bien des missions techniques. Désormais réaliser des prises de vue aériennes pour les secteurs de la topographie, de l'agriculture, de l'expertise technique, de la gestion des volumes (stock par calcul des volumes) devient plus simple.



Mes compétences :

