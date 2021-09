Veronique JUBAULT

17 ans d’expérience chez Alcatel, dans le Domaine commercial, Conduite de Projet, Management. Un grave incident de la VIE, m'amène à rejoindre en 2004 pour mon plus grand bonheur , le monde de l’humain à la direction générale en tant que coach Interne.



Un fil conducteur tout au long de mon parcours : Animation, Formation Accompagnement du Changement.

Accepter vivre avec et donner du sens à nos fragilités sont une des grandes ressources profondes de l’ETRE, du BEAU du SENSIBLE du VRAI.



Consultante principale au sein de : www.international-mindfullness-institute.com



Impliquée dans différentes associations j’accompagne passagèrement certaines fragilités humaines. Aide et accompagnement à la création de la re-lation de la trans-formation .

"Être son corps tout en l'ayant, avoir son corps tout en l'étant ".



Vunérabilité et fragilité pleinement acceptées après un parcours de super business woman des nouvelles bases pour une nouvelle aventure .



Je suis basée à Lyon et souhaite un réel équilibre entre vie professionelle et vie personnelle .



ET AUSSI JE NE SUIS PAS seulement VIRTUELLE !!! .Au plaisir de partager .



Mon grand rêve faire le lien entre entreprise et monde du bien être !!!

Comme parents épanouis /enfants épanouis, managers épanouis /salariés épanouis

www.fragilites-interdites.org



Mes compétences :

Bio

Chef de projet

Coach

Commerciale

Conduite de projet

Enseignement

Formation

formation management

Infogérance

International

Management

Médiateur

Somatothérapeute

Télécommunication

Vente

Ressources humaines

Gestion de projet

Coaching