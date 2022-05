Ludovig JUBAULT

Icare Consulting est un cabinet de conseil en marketing opérationnel.

Apporteur de solutions en marketing opérationnel, nous vous accompagnons sur 3 types d’outils de vente complémentaires :



-L’échantillonnage : réalisation de cartes nuances, liasses, outils de présentation, panneaux



-Le merchandising : fabrication de présentoir, show-room, corner, réalisation d’opérations commerciales (affiche, box palette, totem, kakémono)



-Le multimédia : Création de mini-site de promotion, application Iphone, Android, tablette, emailing, film de promotion, écran audiovisuel, stop rayon numérique, imprimé vidéo.



www.icare-consulting.fr



Spécialités

Marketing opérationnel, merchandising, trade marketing, lancement de produit, connaissance réseau distribution professionnel, connaissance prescription et B2B, connaissance DIY.



Mes compétences :

Marketing

Marketing opérationnel

Merchandising