Erwan LEAUSTIC

Délégué Inter Régional Antilles Guyane

Expert emploi formation au sein de l'OPCA de l'économie sociale UNIFORMATION .

Conseil pour 21 branches de l'économie sociale (associations, mutuelles, coopératives) sur les dispositifs formation (plan de formation, cif, contrat de professionnalisation, dif,...)

Coordination et pilotage de projets cofinancés régionaux sur la formation professionnelle

Conseils aux employeurs et aux salariés de l'économie sociale et solidaire.

Mise en place de projet de formation pour l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi.



Mes compétences :

Conseil

Economie

Économie sociale

Formation

OPCA

Sport