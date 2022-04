Erwan LEBEAU

Installé sur Pouembout depuis 2012 et disponible tout de suite, je suis un jeune cadre à la recherche d'un emploi à temps complet dans le secteur logistique. Titulaire d'un master reconnu par l’état français, je me suis spécialisé dès ma 3e année dans la gestion, le commerce (import/export) et la négociation industrielle. La dimension internationale de cet enseignement me prédispose à m’intégrer dans un contexte logistique au caractère technique et exigeant.



Par ailleurs, mon parcours scolaire et professionnel m’a permis de développer des qualités variées telles que la flexibilité, le sens de l’anticipation et de l'adaptation ainsi que l’écoute. Ajoutées à mes passions sportives, elles sont les témoins d’un dynamisme communicatif et signe d'une capacité d'intégration rapide.