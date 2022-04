Erwan LÉPINAY

Je suis de retour en France après neuf ans à l'étranger.

Lors de mes missions en Chine et dans les pays Anglo-Saxons, j'étais en charge d'équipes internationales dans la vente et le management de projet. J'ai créé et suivi des projets nécessitant développement commercial et marketing en collaboration avec des acteurs locaux, des médias et entreprises. A travers ces projets professionnels, j'ai développé mon sens de l'organisation, des priorités et du relationnel.



Mes compétences :

Chine

Stratégie de communication

Communication interne

Vente directe

Marketing direct

Marketing relationnel

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Team building

Microsoft Internet Explorer

Marketing

Vente B2B et B2C