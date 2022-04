Erwan MARIE

Officier de l'armée de terre en cours de reconversion.

Après 16 ans au service de la France, j'ai choisi de me lancer un nouveau défi en menant une reconversion dans le domaine de la Supply Chain.

Amis en formation M2 supply chain management chez KEDGE BS à Bordeaux, je suis donc à la recherche d'un emploi en alternance, dans le domaine de l'énergie ou aéronautique/aérospatiale.

Rigoureux, ouvert et dynamique, je saurai mettre à profit mon bagage professionnel diversifié et dense au profit de ce nouvel objectif. Bordelais depuis 2011 j'espère pouvoir m'installer durablement dans la région.



Mes compétences :

La maintenance

Audit

Ressources humaines

Management opérationnel

Prise de parole

Conception-rédaction

Gestion budgétaire

Planification

Formation professionnelle