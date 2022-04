Erwan MARTIN-DUPONT

- Prise de brief

- Conception (maquettes fonctionnelles)

- Rédaction de documents (cahier des charges, specs. fonctionnelles)

- Recette fonctionnelle

- Gestion des plannings (projets et équipes)

- Management d’équipes

- Rentabilité projet

- Suivi de clientèle

- Formations sur les outils développés

- Méthode Agile



Mes compétences :

Illustrator CS6

Premiere Pro CS6

After Effect CS6

Photoshop CS6

Final Cut Pro

InDesign CS6

Dreamweaver CS6

Pages

Word

PowerPoint

Numbers

Keynote

Excel

Créatif

Polyvalent

Rigoureux

Dynamique