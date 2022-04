Erwan MESNAGE

Les 18 années passées dans le milieu du tourisme, dont plus de 10 en tant que manager, me permettent d’être réactif et autonome dans mes décisions, tout en restant un relais opérationnel et efficace pour mes collaborateurs.

Expérimenté dans la gestion et le développement de point de vente, mes valeurs sont le partage d’expérience, la satisfaction et la fidélité de mes clients pour une relation de confiance.



Mes compétences :

Vente

Management

Amadeus

Tourisme

Sabre

Developpement d'unité commerciale

Microsoft Word

Microsoft Excel

Back office

Amadeus CRS