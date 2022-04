Erwan MOUCHEL

Management de projet (9 ans)



- Pilotage d'activité : portefeuille de 27 activités projet/déploiement et 1 activités support.

- Relation client : Analyse des besoins, chiffrage de projet, reporting d'activité, COPIL.

- Gestion budgétaire : participation aux revues de portefeuille internes

- Coordination de travaux complexes avec des intervenants multiples : MOE, MOA, industriels, soustraitance, Autorités Organisatrices.

- Gestion des risques

- Maitrise des outils collaboratifs et de debug (Jtrac, mantis, wikis...)

- Pratique des méthodes agiles / extrem programming (SCRUM, XP, HERMES)



- Management d’équipes



- Planification, organisation et conduite de projets

- Suivi de ou des équipes internes ou offshore

- Coaching de l'équipe

- Délégation de responsabilités



Gestion d'un service informatique et électronique



- Choix des prestataires externes

- Responsable du budget informatique

- Reporting auprès de la Direction Générale

- Choix des orientations stratégique

- Avant vente

- Dialogue avec les clients



Business Analyse



- Lors de l’élaboration du logiciel de gestion des ressources biologiques.

- Lors de l’élaboration du logiciel de gestion de la facturation de la vente en gros d’abonnements de France Télécom



Avant vente



- Réponse à appels d’offres (Projets gagnés suite à réponse 80%)

- Présentation en avant vente de logiciels



Expertise techniques et audit



- Responsable de l’audit et de la proposition technique de migration d’un logiciel bancaire du langage ABAL++ vers C++



Formation



- Responsable de la formation de techniciens de la société Lafarge sur le langage java

- Responsable de la formation de techniciens java sur le langage java et les problématiques de connexions à l’AS400



Tests



- Rédaction des plans de tests sous testdirector, réalisation des tests fonctionnels lors des projets d’HC Forum, Manggix, Infologic



- Conception développement logiciel en java UML (12ans)



Mes compétences :

MOE

Gestion de projet

Réponse aux appels d'offres

JAVA

Coordination projet

Gestion relation clients

Chef de projet

AMOA

Géophysique

Géotechnique

UML

Consultant

Centre de ressources biologique

Billettique