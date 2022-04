Erwan NOEL

Parcours et Expérience :



Depuis Mai 2005



DONEL : Puteaux (92) Société d’Assistance Technique – Société de Travail Temporaire : Saria Technologies – Soframat Travail Temporaire – Graphi’K Travail Temporaire



Responsable Comptable : 16.200 K.€uros de C.A consolidé ; 30 Salariés permanents ; 300 Salariés mensuels.

Mise en place d’une comptabilité par centre de profits, de procédures internes.

Réorganisation du service comptable : Encadrement d’une équipe de 3 personnes.

Validation et établissement des états fiscaux annuels : Bilan, Taxes assises sur les salaires, Crédit d’Impôt Formation.

Elaboration des dossiers et assistance lors de litiges prud’homaux en collaboration avec le Service Ressources Humaines.

Suivi des opérations de trésorerie, Gestion des problèmes liés aux cessions de créances auprès d’une société d’affacturage.

Validation et/ou élaboration des reportings et arrêtés de comptes mensuels pour transmission à la Direction Administrative et Financière.

Assistance lors des procédures de contrôles fiscaux.



De Sept 2001 à Mars 2005



VISISCAN SYSTEMS : Saclay (91) Fabrication de systèmes de contrôle qualité

Groupe GRAFIKONTROL Spa Milano (Italie) – Leader Mondial du contrôle de repérage couleurs.

Comptable Unique : 1.400 K.€uros de C.A ; 16 Salariés

Mise en place de procédures Comptables et Commerciales (Equipe de 5 personnes)

Réalisation des états financiers, Situations mensuelles, Reporting trimestriels, Budgets prévisionnels de trésorerie, Organisation et validation du Crédit d’impôt Recherche.

Interlocuteur principal auprès de l’ensemble des tiers : Clients, Fournisseurs, Maison mère, Actionnaires, Partenaires financiers et bancaires, Organismes fiscaux et sociaux.

Validation des états de fin d’exercice, Assistance juridique, Gestion sociale et fiscale.



De Sept 2000 à Août 2001



CABINET EUROFIDU : Meudon La Forêt (92) Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Responsable de portefeuille clients :

Révision et validation comptable auprès de PME Françaises (4.500 K.€uros de CA)

Mission de Commissariat aux Comptes de PME internationales (150.000 K.€uros de CA)

Mission de Conseil auprès de la clientèle du cabinet.

Gestion et responsabilité d’un portefeuille clients (43 dossiers)



De Sept 1998 à Août 2000



FIDUCIAIRE PARIS OUEST : Boulogne Billancourt (92) Expertise Comptable

Collaborateur d’Expert Comptable : Suivi intégral de comptabilité : Clientèle Artisanale, et Petite Entreprise

Réalisation de déclaration fiscale de fin d’année, mission de Tenue et déclaration Sociale

Assistance lors de Commissariat aux comptes



De Sept 1996 à Août 1998



FIDUCIAL EXPERTISE : Paris (11ème arrondissement) Expertise Comptable

Assistant d’Expert Comptable : Tenue comptable, Travaux de secrétariat juridique, révision et justification des comptes

Déclaration fiscale Mensuelle, Relationnel clients



De Mai 1996 à Août 1996



LCF EDMOND DE ROTSCHILD : Paris (8ème arrondissement) Banque d’affaires

Employé en CDD au Service comptabilité : Suivie et correction des états de rapprochements bancaires, archivage et secrétariat



Mes compétences :

Administratif