Erwan QUIGNA

Mon Poste Actuel :

Ingénieur avant-vente pour le Groupe Orange-France Telecom. Ceci inclus le suivi avant et aprés vente, le conseil en architecture, les présentations techniques et la rédaction des offres techniques et de service.



Compétences :

Architecture de stockage, Protection des données, PRA, Haute disponibilité, SAN, VMWARE, Cloud.

Windows, Unix, Oracle, Exchange, NetWorker, Stockage EMC, SAN

Cisco CCNA,CCDA, DCNI, EMC Technical Architect Expert level, VMWare VTSP



Expérience :

Avant Vente Logiciel puis Hardware : 10 ans

Ingénieur R&D Windows/minis grands systèmes : 2 ans

Ingénieur Système VMS puis Solaris et Oracle : 3 ans



