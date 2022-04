Erwan ROUGEUX

Ingénieur d'études en biotechnologie et biologie moléculaire, travaillant actuellement sur l'interaction pathogène/hôtes sur la vigne.



Passionné depuis toujours par les science et l'informatique j'ai trouvé ma voie, mon envie et ma passion dans le domaine des biotechnologie.



Langues :

--------



* Anglais niveau maîtrise lu et parlé, intermédiaire écrit

* Français maternelle



Laboratoire :

-------------



# Séparation : HPLC, MPLC, CPG, CCM, Chromatographie (Exclusion, Affinité), Électrophorèse, Ficoll...

# Biologie moléculaire : PCR, QPCR, RTPCR, Enzymologie, Transformation, Transfection, Cryoconservation...

# Microscopie : Optique, Contraste de phase, Confocale, Fluorescence

Culture In vivo : Microbiologies (médicale et industriel), Cellules animale et Végétales

# Physique, Chimie : Spectrométrie (SM, RMN, IRFT), Spectrophotométrie, Potentiométrie, Viscométrie...

# Qualité : BPL, HACCP, ISO 9001, Diagramme d'Ishikawa



Informatique :

--------------



+ Maîtrise des langages de programmation : C++, PERL, Python, Shell, JavaScript, HTML, PHP, SQL, CSS, Basic

+ Maîtrise des OS : Linux, Mandriva, Ubuntu, Windows, MacOS

+ Maîtrise des suites bureautiques : Microsoft Office, Open Office, Libre Office

+ Création et gestion de serveur informatiques : Web, Données, Partage, Impression

+ Gestion de bases de données

+ Utilisation courante d'outil de Bio-informatique : Bibliographique, Statistique

+ Création et programmation d'algorithme

+ Connaissance en électronique : Arduino



Mes compétences :

Protéomique

Biotechnologies

Encadrement d'une equipe

Communication

Rédaction de cahier des charges

Programmation

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire