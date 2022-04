Erwan ROUSSEL

Je suis actuellement chef de projet au sein de l'entité Consulting Service chez SCC.

Spécialisé dans les projets d'infrastructure, j'organise et j'encadre des projets autour des technologies Stockage, Virtualisation, Sauvegarde et Systèmes.

Mes principales missions consistent en :

- Encadrement et Management d’équipes composées de 3 à 20 personnes

- Recueil et analyse des besoins

- Contrôle des pré-requis

- Analyse des risques

- Mise en place d’indicateurs de pilotage projet

- Planification de la mise en œuvre de l’infrastructure

- Coordination des actions

- Point qualité sur les réalisations en cours

- Traitement des écarts et incidents

- Suivi d’avancement

- Ajustement des moyens en fonction de l’évolution des charges et des besoins

- Suivi financier de projets dont le chiffre d’affaire varie entre 30 000€ et 10M€

- Organisation et animation de réunions

- Reporting