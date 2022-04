Erwan ROUXEL

Suite à une prise de participation de 50 % courant 2010 dans l'enseigne de restauration BAILA PIZZA, 6 restaurants en 2010, 30 établissements à ce jour, j'oeuvre en tant que Directeur Général associé au fondateur pour porter la stratégie de développement en propre et en franchise de la marque.



Le concept, proposant des produits de qualité cuits au feu de bois, avec une offre mixte restauration sur place & vente à emporter, s'est totalement rénové fin 2010, pour s'implanter efficacement en centre-commercial, en centre-ville ou encore en périphérie avec un module solo à l'image de la marque.Array.



Notre développement 2015 : 12 ouvertures dans différentes régions pour atteindre 35 restaurants en fin d'année. Prochaines ouvertures : La Seyne sur Mer, Vitrolles, Abidjan, Saran, Pontarlier, Tarbes.



En parallèle, je dirige le cabinet de conseil Bleu Vincy, créé en 2002, qui accompagne les réseaux de franchise et les autres modes de distribution du commerce organisé (concession, groupement...).



Conseil

Franchise

Restauration

Finance

Développement

Vente