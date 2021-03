Erwane BRETON

Développeur Fullstack (PHP) et Administrateur FreeBSD/Debian depuis 2002.



Passionné, je suis de très près l'évolution des technologies de développement et explore de nouveaux frameworks dés qu'ils me semblent matures.



L'usage de technologies OpenSource permet des projets très riches, efficace, avec des coûts maitrisés.





Domaines de compétences :



Développement : PHP (CakePHP), HTML5, CSS (Bootstrap, Foundation), Javascript/Ajax (jQuery, Bootstrap, Foundation), Git, SASS, UnitTest



Administrateur système : FreeBSD, Debian.



Administrateur service : Web (Apache, Nginx, PHP-FPM, Rails Phusion Passenger), eMail (Postfix, Dovecot, Webmail), DNS, Base de donnée (MySQL, PostgreSQL, SQLite), Audio (Teamspeak, Mumble), Messagerie instantanée (Openfire, Jabber)



Mes compétences :

PHP 5, 7, 8

CakePHP

Debian

FreeBSD

Linux

Unix

GIT

HTML/CSS/JS