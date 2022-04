Erwann DE CARLI

Dynamique, sérieux, me donnant régulièrement les moyens de progresser, j'ai acquis durant mon parcours professionnel des connaissances & des méthodes d'entreprise dans les domaines des QSE et des Travaux public routier (VRD).



Fort de mon expérience de conducteur de travaux en milieu routier et en site industriel je suis à même d’effectuer la réalisation de chantier VRD, et de gérer des solutions techniques et financières.



Mes études sur l'environnement et le développement durable m'ont sensibilisées sur la dépollution et la revalorisation de matériaux inertes.



Mon projet d'avenir et de relier ces deux savoir faire en participant à des projets d'aménagement à forte valeur environnementale.



TP et Environnement sont liés.



Mes compétences :

Environnement

Travaux publics

Développement Durable

aménagement urbain

Dynamique

Serieux

Autonome

Conducteur de travaux

Dépollution

VRD

Gestion QSE