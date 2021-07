Laëtitia RODRIGUEZ

En activité depuis 2005, j'ai pu voir évoluer mon métier d'ingénieur écologue au fur et à mesure des années, rythmées par de nombreuses évolutions réglementaires.

En effet, l'ingénieur écologue doit son existence aux divers Codes de Lois en vigueur dont ceux de l'Environnement et de l'Urbanisme, et nécessite, de fait, une autodidactie constante et minutieuse.



J'ai pu faire le tour des différents aspects inhérents à ce travail : depuis la définition et le choix de méthodologies de travail et d'inventaires naturalistes, jusqu'aux rendus des études et dossiers réglementaires, en passant par leur rédaction, les investigations de terrain, les réunions de travail et de présentation, et le suivi de la satisfaction clients.



Je m'attache aujourd'hui à produire des prestations de qualité et à accompagner mes clients en vue de la réalisation de leur projet d'aménagement.



Mes compétences :

Inventaire naturaliste

Suivi de projet

Étude d'impact

Suivi clients

Suivi d'affaires

Cartographie

Rédaction

Veille réglementaire

Informatique

SIG

Évaluation environnementale

Propositions commerciales

Écologie

Expert judiciaire