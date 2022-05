Laëtitia RODRIGUEZ

Chargée de communication externe de l'entreprise Groupe DesyTech, j'ai un diplôme de Chef de projet événementiel.



Diplômée en 2019, j'ai auparavant travaillé en tant qu'enseignante d'espagnol dans le secondaire. J'ai décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle dans le but de m'épanouir pleinement. L'événementiel est un secteur dans lequel je me sens plus libre, où je peux exprimer pleinement ma créativité et mettre à profit mon dynamisme et ma spontanéité.



J'aime apprendre et me former continuellement. Je suis sans cesse à l'affût de nouveautés pour les exploiter dans mon métier.



Mes compétences :

Sens de l'initiative

Spontannée

Créative

Dynamique