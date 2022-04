Erwann HALOCHET

Voici en quelques lignes mon parcours professionel des 10 dernières année :



1°/ Depuis mai 1998 au sein de La Hennin Vie devenu La mondiale Partenaire :



Rentré comme chef de projet informatique dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau système comptable (CODA + RDJ) j'ai évolué vers le poste de responsable du service informatique pour les domaines comptable financier et support compagnie. Je dirrige une équipes de 15 personnes constituées de 5 chefs de projets.



J'assure également actuellement la direction de projet du projet Broker On Line. Projet de plate forme de sites en marque blanche et Web Services à destinations des partenaires de La Mondiale Partenaire.



2°/ 1997, 1998 au sein de Transiciel :



J'ai occupé des postes de chef de projet et assitant à la matrise d'ouvrage.



3°/ 1995, 1996 au sein de la CGI (devenu IBM Global Services)



J'ai occupé des postes d'analyste, formateur et responsable d'équipe de recette.



Mes compétences :

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Assurance

Assurance Vie

Banque

Banque assurance

Directeur de projet

Informatique

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Responsable de service

Service Assurance