Erwann HERY

Les stages de survie / Les stages teambuilding / Les stages incentives, permettent de construire une cohésion de groupe et de renforcer le travail en équipe. Le dépassement personnel et la motivation lors d'évènements complexes permettent aux stagiaires de chercher des solutions.



Ce que nous proposons à l’École de Vie dans la Nature, ce sont des stages de 1 jour, 2 jours ou plus, encadrés par des professionnels de la survie, dans des environnements naturels et très proches des conditions réelles.



L' Ecole de Vie dans la Nature est une structure spécialisée dans le monde de la survie depuis plus de 3 ans, ayant formé des centaines de personnes à travers toute l’Europe. Ces stages se déroulent en milieu forestier, montagneux, mais également dans des zones tropicales des Antilles et de la Polynésie.



Les professionnels tels que les pompiers, les militaires et les ONG font appel à nos services afin de se préparer à certaines situations difficiles. Je suis le fondateur de cette structure, Instructeur survie, Moniteur survie en milieu hostile tout environnement (Urbain/Naturel/Dégradé).



Notre site :Array

Notre blog :Array

Notre boutique :Array





Mes compétences :

Insctructeur survie

Secouriste

Moniteur survie

Formation professionnelle