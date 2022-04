Erwann JOUON

Je fais aujourd’hui, parallèlement à mon travail, la formation CAFERUIS à l’IRTS de Talence afin de me réorienter professionnellement.

Le groupe associatif Siel Bleu pour lequel je suis responsable régional en Aquitaine œuvre dans le domaine de la prévention santé par le biais de l’activité physique adaptée auprès des personnes âgées, handicapées ainsi que les personnes atteintes de maladie chronique. Les 6 années que j’ai passées au poste de "coordinateur départemental" m’ont permis d’acquérir d’importantes compétences dans la gestion managériale, administrative, et comptable ainsi que dans les techniques de communication et de négociation. Je suis depuis peu responsable régional ce qui me permets d'augmenter mon niveau de responsabilité et de management.

Mon expérience de la coordination de projets, de la gestion administrative d’équipe, mon dynamisme, mon écoute et mes facultés d’adaptation sont des atouts que je pense importants pour un chef de service en établissement médico-social.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Perceval/Apologique logiciel de gestion salarial