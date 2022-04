Erwann PELLET

Bonjour à toutes et a tous



J'ai 27 ans, je suis titulaire d'un M2 communication des organisations, je suis en recherche active d'emploi en Rhône-Alpes.

Ouvert d'esprit et curieux je m'intéresse aux nombreuses dynamiques qui construisent les nouvelles tendances de la société,

je suis un passionné de communication publique et de communication d'image (de football anglais également).

Je désire dans le futur apporter mes compétences à toute structure souhaitant miser sur de nouveaux potentiels.

Vous en apprendrez plus sur moi en consultant cette page viadéo.



A bientôt peut-être !



Erwann



Mes compétences :

Rédaction

Relations Presse

Conception

Communication

Créativité

Internet