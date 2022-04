Erwin MARC

Jeune diplômé de l'ISRIS (Master 2 en "Questions stratégiques européennes") et de la Sorbonne (Master 2 en "Enjeux et Conflits dans les systèmes internationaux") je suis en recherche active d'un emploi.

J'ai effectué diverses expériences dans différents secteurs d'activités, allant d'ouvriers agricoles (ma toute première expérience) à Consultant "Europe et International" à la CFE-CGC, en passant par vendeur cycles chez Decathlon ou pigiste dans un Quotidien régional (liste non exhaustive).

Ces différentes activités m'ont confronté chaque fois à des situations nouvelles, différentes épreuves qu'il m'a été données de surmonter avec succès.

Pour ce qui est de ma recherche d'emploi, j'aimerai m'orienter sur les questions touchant aux relations internationales et/ou au Développement Durable voire aux questions touchant le domaine de la Culture/ Jeunesse et Sports.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Dynamisme

Autonomie