Erwin THOMYRIS

Diplômé d'un Master, j'ai déjà des expériences significatives de part mon cursus en école de commerce ponctué par une dernière année en apprentissage dans une entreprise de rayonnement mondial.



Prenant mon projet professionnel étape par étape, j'ai saisi les opportunités correspondant à mes ambitions. Je suis aujourd'hui Responsable du Développement dans une structure comprenant une vingtaine de sociétés et 350 salariés.



D'un naturel dynamique et réactif, plein de ressources et de bon sens, n'hésitez pas à me contacter pour me découvrir plus amplement.







Mes compétences :

Adobe

Adobe suite

Analyste Marketing

Brio

Centre commerciaux

Chargé de mission

Chef de projet

Marketing

SAS

Communication

Gestion de projet

Adobe Creative Suite

Commerce international