Julie ROSÉ

Après deux années d'études au sein de l'IUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) de Rennes I, j'ai intégré le groupe Sup de Co Montpellier en vue de l'obtention d'un master II.



Dans le cadre de ma 2ème année à l'ESC, je suis partie une année en échange au Mexique à l'université de Oaxaca.

Par la suite j'ai effectué un stage de césure d'un an au sein d'IBM au siège social aux côtés du Sales Operations Manager des secteurs Telco Media et Energy & Utilites.



De retour à Montpellier pour ma dernière année d'études, j'ai choisi de me spécialiser dans le contrôle de gestion. J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein du groupe OMEA Telecom (Virgin mobile France) au pôle contrôle de gestion. J'ai assisté le contrôleur de gestion en charge du suivi Chiffre d'affaires et marges (nombre d'utilisateurs Virgin Mobile: 1.7M, CA 470M€)



Retour sur Rennes en novembre 2011, j'ai commencé à travailler chez CGI France (anciennement Logica) à Cesson-Sévigné (département de l'Ille-et-Vilaine) en juillet 2012, jusque fin juin 2014. J'ai travaillé au service contrôle de gestion, sur le périmètre des centres de services (France Global Delivery Centers) de Montpellier et Toulouse (300 personnes, CA 16M€)



Après une riche expérience au Québec de vingt mois, durant laquelle j’ai occupé un poste à temps plein durant un an au service comptabilité de l’hôtel W à Montréal, je suis de retour sur Rennes, en recherche active d'un emploi en contrôle de gestion.

Le poste que j'ai occupé à l'hôtel W de Montréal m’a permis d’exercer quelques mois le métier de comptable, en charge des comptes fournisseurs, ce qui fut très intéressant après avoir travaillé plusieurs années en contrôle de gestion (avec une vision plus globale des comptes). J’ai également pu me familiariser et maîtriser des nouveaux outils informatiques, et notamment le progiciel de gestion SAP.

Enfin, j’ai pu pratiquer l’anglais au quotidien, que ce soit avec les fournisseurs (canadiens et américains) ou avec mes collègues.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle de gestion industriel

Contrôleur de gestion