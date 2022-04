Esaïe Alain Noël TJECK FILS

Bonjour.

Je suis diplomé de l'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications(ESMT)de Dakar(Sénégal) spécialité Réseaux télécoms et informatiques(CISCO).

J'étudie aussi les techniques des lignes aériennes MT et BT et des postes de transformation HT, et je coordonne les projets. J'ai occupé un poste de chargé d'Etudes à la Société METCH-ELEC, avec une habilitation de Chef projet. Actuellement je suis Chargé d'Etudes à une autre Société: La multinationale CORELEC ZFT.



Mes compétences :

Antennes

Couverture

Détermination

Électrique

Implantation

Infrastructure