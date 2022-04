Esaïe KENKWA

Après un peu moins de 20 ans de carrière dans des sociétés spécialisées dans le traitement de la donnée, j'ai fondé AMANZE, une nouvelle Entreprise des Services du Numérique.



Notre entreprise souhaite développer et proposer des solutions autour de tous les sujets relatifs à l'exploitation des données dans le but de contribuer à l'amélioration de la performance de ses clients.



Avec une longue expérience dans la mise en oeuvre des formations à divers outils et techniques du Système SAS, nous allons nous appuyer sur un recrutement judicieux et des partenaires forts pour construire et proposer une équipe qui réponde à notre ambition de devenir un acteur reconnu du marché dans le domaine de l'ingénierie et de la science des données avec SAS.



Mes compétences :

Décisionnel

SAS