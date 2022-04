Esarc STUDAIR

Depuis sa création en 1997, Esarc, n'a cessé de renouveler une approche complète et moderne de la formation.

Esarc est un Établissement Accrédité par l'Etat.

Esarc dispose également d'une homologation de la Direction de l'Aviation Civile .



Esarc , 3 Pôles de formation :



- Pôle formations aux métiers du tourisme : Hôtesses de l'Air/Stewards, Préparation au CSS,Certificat de Sécurité et de Sauvetage, Accueil dans les transports aérien et maritime, Agent de voyage et de Tourisme, Gestion Hôtelière



- Pôle formations Bac+3, Bachelors/Bac+3



- Pôle E-learning, formations diplômantes à distance, DAEU, Bac+3, Bac+4/5...



Esarc

2,rue Ibn Al kadi ( en face de lycée Lalla Nezha )

les Orangers - Rabat

www.esarc.ma

Tél. 0537.73.64.81 / 82 Fax. 0537.73.64.83

contact@esarc.ma



