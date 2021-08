Estelle BOSSIS

8 ans d'expérience professionnelle en EXPERIENCE CLIENT et DIGITAL à l'international.



Je travaille actuellement chez SURA comme Responsable Expérience Client au sein de l'équipe Amérique latine, depuis la France.

Je suis en charge de la conception et l'articulation de la stratégie de l'expérience client. J'accompagne les équipes locales du Chili, Méxique, Pérou, Uruguay, Colombie et Salvador dans la priorisation, la transformation et la digitalisation de l'expérience client.



Diplômée Audencia School of Business and Management (Bac+5).

Bilingue français - espagnol et anglais courant.

Passionnée de l'artisanat d'art, avec un fort interêt culturel.