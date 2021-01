Estelle PATTE-MIRGUET

Après plusieurs années d’expérience au contact d’entreprises issues de différents secteurs d’activité avec des problématiques variées, ma motivation réside dans la compréhension des attentes et des besoins métiers pour les traduire en solutions fonctionnelles.

Le défi, pour moi, consiste à trouver l’ergonomie et les services adéquat pour maintenir les utilisateurs au cœur des projets.



Mon poste de Référent chez Exakis m’a amenée à développer l’activité au contact d’entreprises tout partageant les connaissances et en accompagnant les équipes.



Etude & Analyse fonctionnelle :

+ Recueil des besoins,

+ Définition des cas d’utilisation

+ Rédaction de spécifications

+ Conception de maquettes

+ Cartographie d’existant,modélisation de processus



Conduite du changement & Communication:

+ Marketing projet / Valorisation projet

+ Plan de communication, d'accompagnement au changement

+ Création de supports de communication

+ Organisation et Animation de conférences



Gestion de projet et coordination d’équipe :

+ Coordination des chantiers opérationnels,

+ Suivi des équipes, des plannings, des actions

+ Mesure et suivi des indicateurs projets,

+ Suivi de satisfaction utilisateur



Langues : Français (langue maternelle) - Anglais (courant)





Mes compétences :

Microsoft SharePoint 2013 – Formation officielle :

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Cahier des charges

Cartographie

Conception fonctionelle