Possède de l'expérience en gestion et réalisation d’études environnementales d'évaluation, de caractérisation et de réhabilitation de sites. Gestion de projets d'envergure pour l'industrie pétrolière avec notamment la mise en conformité environnementale d'anciennes station-services et d'anciens dépôts pétroliers.



Mes compétences :

Géologie

Environnement

Diagnostic Environnemental

Ingénierie

réhabilitation