Etienne DAYER

Professeur au sein de la filière physiothérapie et coordinateur du système de management du domaine santé & travail social de la HES SO, mes activités sont les suivantes :

- élaborer et dispenser des enseignements de niveau tertiaire;

- assurer le suivi des étudiants;

- participer au développement de programmes de formation;

- gérer et évaluer des systèmes de management selon différentes normes;

- participer à l'élaboration de stratégie d'entreprise.



Mes spécialités sont :

- l'ingénierie des système de santé, le droit de la santé et la politique sanitaire

- la pédagogie au niveau tertiaire

- l'amélioration continue, l'évaluation et l'autoévaluation

- le coaching exécutif



Mes compétences :

Coaching

Executive coaching

Formation

Formation Evaluation

Qualité

Conseil

Pédagogie

Coaching de cadres

Enseignement

Management

Gestion de projet