Junior INGÉNIERIE POUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DE L'AUTONOMIE

QUI SOMMES-NOUS ?



Étudiants en Master 1 et 2 en Ingénierie pour les Systèmes de Santé et de l’Autonomie, nous nous sommes engagés dans la création d’une association étudiante à caractère pédagogique. De par nos connaissances acquises durant cette formation spécialisée dans la démarche qualité et de gestion des risques en santé, ce projet nous permet également d’approfondir la découverte du milieu professionnel et d’améliorer notre insertion dans le monde entreprenarial.



QUELLES SONT NOS PRESTATIONS ?



Nous nous engageons à vous accompagner et à orienter les missions selon les pôles de compétences suivants, tout en s’adaptant à chacune de vos demandes :



- CONSEIL : Sensibilisation sur des thématiques : ISO9001, ISO14001, ISO15189, HACCP , gestion des déchets...

- METHODE : Cartographie des risques, cartographie des processus... / Gestion documentaire / Tableaux de bord

- EVALUATION : Enquête de satisfaction

- ORGANISATION : Accompagnement dans l’organisation d’évènements dans le domaine de la santé

- VEILLE : Règlementaire, juridique, retour d’expérience, Newsletter



OU INTERVENONS - NOUS ?



Dans le cadre d’une mission, et dans la mesure du possible, nous n’hésiterons pas à nous déplacer dans le département, au sein de votre entreprise, afin de prendre connaissance de votre environnement et du contexte de l’étude.



QUAND INTERVENONS - NOUS ?



Tout au long de l’année, nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos projets selon un agenda que nous adapterons en fonction de vos contraintes.







