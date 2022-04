Samira ARIBA

Titulaire en octobre 2009 d'un Master 2 en qualité et ingénierie du Management en établissement de santé et médico-social, je suis intervenue en tant que qualiticienne depuis 8 ans sur 2 établissements:

- une résidence de retraite (EHPAD et SLD) de 112 lits

- et une clinique MCO de 271 lits.



J'ai conduit les procédures de Certification HAS V 2007, V2010 et V2014 sur différentes prise en charge: MCO, SLD, HAD

J'ai organisé les évaluations interne et externe d'un EHPAD.



Je suis particulièrement attirée par le secteur médico-social, en particulier l'accueil et la prise en charge des personnes âgées. La transversalité de mon poste de responsable qualité au sein de la résidence de retraite m'a permis de découvrir et maitriser différentes branches:

- direction/ administratif: Renouvellement et suivi des CPOM et des Conventions Tripartites, Aide pour la rédaction du Projet d'établissement et des rapports institutionnels...

- soins: Elaboration des protocoles, évaluations des pratiques

- hébergement: définition des circuits du linge, des repas et des déchets

- et biensur qualité: enquêtes, audits, gestion documentaire, gestion des risques...



Mes compétences :

Encadrement

Formation

Management

Prise de décision

Suivi des objectifs