Amélie PROCUREUR

Forte d'une expérience dans la gestion de projet, avec une expertise toute particulière en Ingénierie Qualité dans les domaines de la Santé et des Services, j'ai acquis des connaissances dans la mise en place de divers modèles de Système Qualité et de référentiels de Certification, dans la réalisation d’audits et leur analyse et une expérience de la relation client et de la formation sur divers sujets en lien avec la Qualité.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Certification

Ingénierie

Ingénierie qualité

Qualité